Rosnąca liczba zakażeń koronawirusem. I kolejne reakcje na kary naliczane Polsce przez Unię Europejską. Te tematy zdominują nadchodzący tydzień - przewiduje nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/Leszek Szymański /

Nowych przypadków Covid-19 potwierdzanych w Polsce w najbliższych dniach może być już ponad dziesięć tysięcy. Dlatego w nowym tygodniu otwierane będą kolejne szpitale covidowe: między innymi w Poznaniu i w Warszawie. We wtorek zbierze się rządowy sztab kryzysowy, który będzie obradować między innymi na temat ewentualnych nowych obostrzeń w powiatach, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. Na razie strategia rządu polega na tym, by przede wszystkim pilnować i karać za nieprzestrzeganie aktualnych restrykcji. W niedzielę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przyznał w rozmowie z RMF FM, że nie spodziewa się raczej, by nowe obostrzenia na wschodzie Polski były wprowadzane już w pierwszym tygodniu listopada.

Pojutrze, we wtorek, 2. listopada ruszy rejestracja na szczepienia trzecią dawką preparatu przeciw Covid-19 dla wszystkich osób pełnoletnich. Warunek będzie jeden: od ich podstawowego szczepienia musi minąć co najmniej pół roku. Do tej pory dawkę przypominającą w Polsce dostało ponad 800. tysięcy osób, wśród nich osoby w wieku 50+ oraz medycy. Jako dawkę przypominającą w Polsce podawany jest preparat typu mRNA: firm Pfizer albo Moderna.

Pieniądze, czyli kary i stopy

W nowym tygodniu możemy spodziewać się także kolejnych reakcji na kary finansowe, które każdego dnia naliczane są Polsce. To w sumie półtora miliona euro dziennie: 500 tysięcy za wydobycie w kopalni Turów, milion za dalsze funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej.

Jeśli chodzi o pieniądze, ważne wydarzenie to też środowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężne, na którym podniesione mogą zostać stopy procentowe. To oznaczałoby że zdrożeją raty kredytów.