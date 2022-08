W Rządowym Centrum Legislacyjnym pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie kar za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce, by kierowcy za przekroczenie prędkości czy jazdę po alkoholu dostawali więcej punktów karnych.

/ Piotr Bułakowski / RMF FM

Po wprowadzeniu zmian łatwiej będzie stracić prawo jazdy, bo rozszerzony zostanie katalog wykroczeń, za które kierowca dostanie 15 punktów karnych. Tym bardziej, że od 17 września - kiedy wejść w życie ma nowe rozporządzenie - nakładane punkty karne będą kasowane dopiero po dwóch latach i to od momentu opłaceniu mandatu. Przypomnijmy, że po przekroczeniu 24 punktów konieczne jest ponowne zdanie egzaminu.

Za co najsurowsze kary?

15 punktów karnych będzie można dostać omijanie zapór kolejowych i za jazdę autostradą pod prąd. Taka sama kara została przewidziana za nieudzielenie pomocy ofierze wypadku.

15 punktów w projekcie przewidzianej jest też za niedostosowanie się do sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym. Kierowca otrzyma też 15 pkt za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście.

12 punktów karnych kierowca dostanie za używanie telefonu komórkowego w trakcie jazdy, za cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej - 10 punktów karnych. Osoby, które zignorują znak "stop", otrzymają 8 pkt karnych. Kierowca bez zapiętych pasów otrzyma 5 pkt karnych.

Więcej punktów dostaniemy też za zbyt szybką jazdę.

Kary za przekroczenie prędkości

- za przekroczenie prędkości do 10 km/h kierowca dostanie 1 pkt karny (wcześniej bez punktów),

- za przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h kierowca dostanie 2 pkt karne,

- za przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h kierowca dostanie 3 pkt karne (były 2 pkt),

- za przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h kierowca dostanie 5 pkt karnych,

- za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h kierowca dostanie 4 pkt karnych,

- za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierowca dostanie 9 pkt karnych (było 6 pkt),

- za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h kierowca dostanie 11 pkt karnych (było 8 pkt),

- za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h kierowca dostanie 13 pkt karnych,

- za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h kierowca dostanie 14 pkt karnych,

- za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h kierowca dostanie 15 pkt karnych.

Projekt nowego taryfikatora dostępny jest TUTAJ.

Przypomnijmy, że nie tak dawno, bo 1 stycznia 2022 roku weszła w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Regulacja m.in. podwyższyła maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd - z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększyła wysokości mandatów nakładanych przez policjanta - do 5 tys. zł.

W styczniu zmienione zostały stawki mandatów. Zgodnie z dokumentem aktualnie mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h płacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - 2500 zł. Kwoty te wzrastają dwukrotnie w przypadku recydywy. W takim wypadku np. za przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej kierowca płaci 5000 zł.