Wkrótce wydawane w Polsce dowody osobiste będą zawierały odciski palców i odręczny podpis właściciela. Termin ich wprowadzenia ogłoszą ministrowie ds. informatyzacji i spraw wewnętrznych. Prezydent Andrzej Duda 30 lipca podpisał nowelizację ustawy o dowodach osobistych. Nowe przepisy wchodzą dziś w życie.

Nowe wzory dowodów osobistych / Mateusz Marek / PAP

Dokumenty z odciskami palców i podpisem właściciela miały być wydawane w Polsce od 2 sierpnia. Nowa ustawa zmienia ten termin. O tym, kiedy dowody wejdą w życie, poinformuje w komunikacie minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Komunikat zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP co najmniej 14 dni przed wdrożeniem nowych rozwiązań.

Dlaczego zmienił się termin wdrożenia nowych dowodów?

Z uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem państwa urządzenia do pobierania odcisków palców powinny gwarantować bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego, w którym są gromadzone pobrane odciski oraz bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego służącego do personalizacji dowodów osobistych - powiedział minister Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.



W odpowiedzi na prośbę o ocenę techniczną urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków linii papilarnych palców dłoni, które miały być dostarczone przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego - minister cyfryzacji otrzymał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informację wskazującą na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem tych urządzeń. Z tego powodu umowa z dostawcą została rozwiązana, a termin wdrożenia nowych rozwiązań przesunięty.



Tylko w urzędzie

W związku ze zmianami w wydawaniu dowodów osobistych, od 27 lipca nie ma możliwości złożenia online wniosku o nowy dokument tożsamości. Można to zrobić tylko w urzędzie (wyjątkiem są sytuacje, w których - ze względu na np. chorobę, niepełnosprawność - nie jesteśmy w stanie tego zrobić).



Po wprowadzeniu nowych dokumentów - składanie online wniosku o dowód będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.



W nowym dowodzie - poza odciskami palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznym podpisem właściciela dowodu (w warstwie graficznej) - będzie też kilka innych dostrzegalnych na pierwszy rzut oka zmian. Pojawi się m.in. oznaczenie państwa członkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej).



W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów nie będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.