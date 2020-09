​W prowadzonym przez Caritas "oknie życia" w Radomiu siostry zakonne znalazły nowo narodzonego chłopca - podała Kuria Diecezji Radomskiej. Zgodnie z procedurami, siostry wezwały karetkę pogotowia i policję.

zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Chłopiec trafił do "Okna życia" we wtorek po południu. Był zaraz po porodzie, jeszcze zakrwawiony, owinięty w dwa ręczniki i kocyk.

Dyrektor diecezjalnego Caritas ks. Robert Kowalski poinformował, że dziecko zawieziono do szpitala. Po wstępnych oględzinach wszystko wskazuje na to, że jest zdrowe - przekazał dyrektor Caritas.

Przez kilka dni noworodek będzie jeszcze na obserwacji w szpitalu, potem trafi do pogotowia rodzinnego. Po sześciu tygodniach zostanie wszczęta procedura adopcyjna.



To trzecie dziecko pozostawione do tej pory w "Oknie życia", przy Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, przy ul. Struga w Radomiu.



Co to jest Okno Życia?

Pierwsze "Okno życia" zaczęło działać w Niemczech w 1999 r. Pierwsze w Polsce zostało otwarte w 2006 r. w Krakowie.

Obecnie w Polsce działa ponad 60 "Okien życia" prowadzonych przez Caritas Polska, w których - do tej pory - pozostawiono prawie 100 dzieci.



"Okno życia" to miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko. Otwiera się ono od zewnątrz oraz ma zamontowane ogrzewanie i wentylację. Po otwarciu okna przez osobę pozostawiającą dziecko włącza się alarm, który powiadamia opiekujące się nim osoby.

Następnie uruchamiane są procedury medyczno-administracyjne - powiadomione zostaje pogotowie ratunkowe oraz sąd rodzinny.