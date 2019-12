Od dziś obowiązują w Krakowie nowe, wyższe stawki za parkowanie. Kierowcy muszą zapłacić 6, 5 lub 4 zł za godzinę, w zależności od strefy, w której zostawiają samochód. Opłaty będą pobierane od poniedziałku do soboty, od godziny 10:00 do 20:00.

Nowe stawki za parkowanie w strefie obowiązują od 15 grudnia / foto. pixabay /

Według włodarzy miasta oraz zarządu transportu nowe stawki mają rozładować tłok na miejscach parkingowych, szczególnie w centrum i skłonić krakowian do korzystania z autobusów i tramwajów.

W strefie płatnego parkowania będą obowiązywały trzy grupy cenowe - zależnie od podstref.

Opłata za parkowanie w podstrefie A (najbliżej historycznego centrum) to 6 zł za godzinę, w podstrefie B - 5 zł i podstrefie C - 4 zł.

Nie ma już zróżnicowania stawek w zależności od tego, jak długo pozostawimy samochód w strefie.

Kierowcy nie zapłacą za parkowanie w niedziele i święta.

Kara za nieuiszczenie opłaty wynosi 150 zł.

Każdego roku z tytułu opłat za parkowanie do budżetu miasta wpływa ok. 55 mln zł. Szacuje się, że po podwyżce może to być nawet do 72 mln zł.