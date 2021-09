16 tys. 700 złotych brutto wynosi mediana zarobków lekarzy. Pielęgniarki zarabiają prawie trzy razy mniej - 5 tys. 900 zł, a fizjoterapeuci jeszcze mniej, bo 3 tys. 600 złotych - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Informuje też, że lekarki zarabiają średnio 66 proc. tego, co lekarze.

Pracownicy zawodów medycznych zazwyczaj czerpią przychody z wielu źródeł i często pracują więcej niż 40 godzin tygodniowo. / RMF FM

Dziennik publikuje wyniki analizy, którą przeprowadził Polski Instytut Ekonomiczny na podstawie danych Ministerstwa Finansów o podatkach za 2019 rok. Przychody obejmują wszystkie zarobki pracowników medycznych, niekoniecznie te związane z opieką zdrowotną.



W każdym z zawodów o wiele lepiej zarabiają mężczyźni, a przeanalizowano obok lekarzy sytuację finansową fizjoterapeutów, pielęgniarek, położnych i dentystów.



Największą dysproporcję zanotowano wśród lekarzy. Mediana przychodu lekarek - 13 tys. 900 zł - stanowi niecałe 66 proc. mediany przychodu lekarzy - 21 tys. 200 zł. Z analizy wynika, że przeciętne zarobki dentystów to 11 tys. 300 zł, diagnostów 6 tys. zł, położnych 5 tys. 700 zł, a fizjoterapeutów - 3 tys. 600 zł.



Różnice nie tylko w podziale na płeć

Dziennik zwraca uwagę, że wyraźne różnice widać w podziale na płeć (mężczyźni zarabiają więcej), ale także w podziale na wiek. Zgodnie z przewidywaniami mniej zarabiają młodzi lekarze. Mediana zarobków tych przed 29. rokiem życia, czyli najczęściej przed specjalizacją, wynosiła ok. 9 tys. zł. Najlepszymi przychodami mogły się pochwalić osoby między 50 a 64 rokiem życia, które zarabiają mniej więcej 21 tys. 800 zł brutto miesięcznie.



Jak podkreślają autorzy opracowania, pracownicy zawodów medycznych zazwyczaj czerpią przychody z wielu źródeł i często pracują więcej niż 40 godzin tygodniowo.



Z informacji "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że resort zdrowia przygląda się zarobkom lekarzy m.in. przy okazji pojawiających się postulatów finansowych w związku z zapowiadanym na sobotę protestem środowisk medycznych. Gazeta przypomina, że ministerstwo nie planuje podwyżek dla lekarzy, za to we wtorek zapowiedziało podwyżkę dla ratowników medycznych. Z dodatkowych pieniędzy mają skorzystać także pracownicy nieetatowi.