Nowe opłaty na cmentarzach komunalnych? Rząd szykuje rewolucję w przepisach

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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowych przepisów, które mają jednoznacznie uregulować zasady pobierania opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Obecne regulacje pochodzą jeszcze z 1959 roku i nie odpowiadają współczesnym realiom, co prowadzi do licznych sporów prawnych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt nowelizacji, który ma wprowadzić jasne zasady dotyczące opłat na cmentarzach komunalnych. Jak informuje portalsamorzadowy.pl, nowe regulacje mają zakończyć wieloletni chaos prawny i umożliwić gminom pobieranie opłat za korzystanie z cmentarzy na zasadach podobnych do innych usług komunalnych.

Gminy zyskają większą swobodę

Zgodnie z projektem, do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych zostanie dodany przepis, który pozwoli pobierać opłaty za korzystanie z cmentarzy oraz znajdujących się na nich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Wysokość i zasady naliczania tych opłat będą ustalane na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej z 1996 roku. Oznacza to, że rady gmin będą mogły samodzielnie decydować o cennikach, podobnie jak w przypadku innych usług publicznych.

Jak podkreśla portalsamorzadowy.pl, obecne przepisy są nieprzystosowane do dzisiejszych potrzeb i prowadzą do licznych sporów prawnych. Sytuację dodatkowo komplikują wyroki sądów administracyjnych, które coraz częściej uznają, że obecna ustawa pozwala pobierać jedynie opłaty za pochowanie zwłok oraz zastrzeżenie grobu na kolejne 20 lat. Przykładem jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 2020 roku, który ograniczył prawo gmin do ustalania innych opłat związanych z prowadzeniem cmentarza.

Co się zmieni dla mieszkańców?

Nowelizacja ma zakończyć dotychczasowe spory dotyczące m.in. opłat za otwieranie bramy cmentarza czy postawienie pomnika. Dzięki nowym przepisom gminy będą mogły pobierać opłaty za różne usługi cmentarne w sposób przejrzysty i zgodny z prawem.

Jak informuje portalsamorzadowy.pl, zmiany mają na celu nie tylko uporządkowanie systemu opłat, ale także zapewnienie większej przejrzystości i bezpieczeństwa prawnego zarówno dla samorządów, jak i mieszkańców korzystających z cmentarzy komunalnych.

Projekt nowelizacji czeka na rozpatrzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów. Jeśli zostanie przyjęty, nowe zasady mogą zacząć obowiązywać już w najbliższych miesiącach.