Matka dwóch chłopców z Turzan koło Inowrocławia, których ciała znaleziono w ubiegły piątek w domu, została wypisana ze szpitala w Inowrocławiu i trafiła do szpitala psychiatrycznego w Toruniu - poinformował szef Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu Robert Szelągowski. Do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów w związku ze śmiercią chłopców w wieku 3 i 5 lat.

Policyjna taśma na miejscu tragedii / \Tytus Żmijewski / PAP

Do tragedii w Turzanach doszło w ubiegły piątek. Wiele wskazuje na to, że była to próba tzw. rozszerzonego samobójstwa. Nie żyje dwóch chłopców w wieku 3 i 5 lat. Ich matka z ranami ciętymi trafiła w ubiegły piątek do szpitala.



W weekend przeprowadzono sekcje zwłok dzieci. Obie potwierdziły, że przyczyną zgonu były rany kłute w okolicach klatki piersiowej.



Matka chłopców została wypisana ze szpitala w Inowrocławiu. Lekarze skierowali ją do szpitala psychiatrycznego w Toruniu. Jej obecny stan psychiczny uniemożliwia udział w czynnościach procesowych. Taka jest opinia biegłych - poinformował szef Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu Robert Szelągowski.



Rodzina nie miała założonej niebieskiej karty

W tej sprawie nadal gromadzone są materiały dowodowe. Trwają również przesłuchania świadków.



Do tej pory nie zostały nikomu postawione zarzuty. Gdy dochodzi do rodzinnych tragedii, zawsze wyjaśniane są relacje między członkami rodziny. W tej sprawie także to badamy. Nie mieliśmy wcześniej wiedzy o tej rodzinie w aspekcie możliwych aktów przemocy. Nie miała ona także założonej niebieskiej karty - podkreślił szef inowrocławskiej prokuratury.

Śledczy będą zwracali się w kolejnych tygodniach o aktualizacje opinii biegłych w sprawie stanu psychicznego kobiety. Czekają również na ostateczne wyniki przeprowadzonych sekcji zwłok i dodatkowych badań.





Co ustalono do tej pory?

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ojciec chłopców w ubiegły piątek około godziny siódmej wyszedł z domu i wrócił po ok. dwóch godzinach.



Mężczyzna rano nie wchodził do pokoju, w którym była kobieta z chłopcami. Po powrocie zastał nieżywych synków w łóżeczkach, a żonę w łazience z ranami na ciele. Kobieta była w takim stanie, że trudno było z nią nawiązać kontakt - relacjonowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska.



Według nieoficjalnych informacji PAP, 37-letnia matka chłopców leczyła się psychiatrycznie. Kobieta miała zmagać się z depresją.