Prokuratura ma już komplet opinii w postępowaniu dotyczącym delegalizacji stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Śledczy z Krakowa na wniosek prezydentów Warszawy i Gdańska mają zdecydować, czy wystąpią do sądu o zdelegalizowanie ONR.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Decyzja ws. wystąpienia z wnioskiem o delegalizację ONR-u, zapadnie nie wcześniej niż w przyszłym miesiącu. Prokurator, który pracuje nad stanowiskiem, analizuje teraz wszystkie trzy opinie, które dotarły do śledczych.



Z naszych ustaleń wynika, że dwie pierwsze opinie mogły dawać podstawy do delegalizacji tego stowarzyszenia. Śledczy zamówili też trzecią - w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej pod dyrekcją Jana Żaryna. Jego specjaliści stwierdzili, że nie ma żadnych podstaw, by uznać działalność ONR-u za nielegalną.



Prokuratura zwróciła się do Instytutu o uzupełnienie tej opinii. Jak się dowiedzieliśmy, nie chodziło o treść analizy, a jedynie o poprawienie błędów formalnych. Ta opinia z poprawkami właśnie wróciła do Prokuratury Regionalnej w Krakowie.