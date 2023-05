„Być może rząd chce – pod różnymi pretekstami - sprzedawać obywatelom węgiel marnej jakości, by pozbyć się tego surowca, który zalega w portach, składach gminnych czy na hałdach górniczych” – tak najnowszą decyzję ministerstwa środowiska i klimatu komentują aktywiści. Chodzi o przedłużenie rozporządzenia, które zwalnia z kontrolowania jakości węgla trafiającego do sprzedaży detalicznej, czyli m.in. do gospodarstw domowych.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

1 maja miał być dniem powrotu norm jakości węgla w Polsce. Tak się jednak nie stało. Ministerstwo Klimatu i Środowiska jeszcze przed długim weekendem majowym przedłużyło rozporządzenie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, które zawiesza kontrolowanie tych norm, o kolejne 3 miesiące, do 31 lipca. Oznacza to, że jakość sprzedawanego węgla w Polsce nadal nie będzie kontrolowana. W ubiegłym roku taki zabieg tłumaczono wojną w Ukrainie i problemami z zaopatrzeniem w ten surowiec.

Wówczas miało to oczywiście swoje racjonalne uzasadnienie. Wprowadzono przecież embargo na dostawy węgla z Rosji, na którym to polegaliśmy w dużej mierze, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe. Minął jednak rok, to bardzo dużo czasu, więc tłumaczenie tego wojną nie powinno mieć miejsca - mówi w rozmowie z RMF FM Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.

Jeśli ktoś miał nadzieję na opamiętanie się Ministerstwa Klimatu i Środowiska w tej sprawie to się srodze rozczarował - dodaje lider Polskiego Alarmu Smogowego, Andrzej Guła. Sprzedaż węgla niespełniającego żadnych norm jakości będzie trwać. To niedopuszczalna decyzja, która oddala nas od osiągnięcia standardów jakości powietrza zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia. Ale stracą na tym nie tylko nasze płuca. Brak norm jakości to również okazja do oszukiwania konsumentów i sprzedawania surowca o bardzo kiepskich walorach grzewczych - dodaje Guła.

Siergiej: To zgniłe jajo, z którym rząd nie ma co zrobić

Piotr Siergiej przypomina, że do Polski sprowadzono w ubiegłym roku co najmniej kilkanaście milionów ton importowanego węgla.

Ten węgiel częściowo sprzedano w sezonie grzewczym. Polacy raczej starali się kupować ten lepszy węgiel, więc wyobrażam sobie, że ten gorszy po prostu został. A skoro nie obowiązywały żadne normy, to ten, który został, musi być naprawdę złym surowcem. I teraz wyobraźmy sobie kilka milionów ton węgla zalegającego na składach. Mamy takie zgniłe jajo, z którym nie wiadomo co zrobić. Gdyby przywrócono normy, to być może części tego węgla w ogóle nie dałoby się sprzedać. Może to być przyczyna zawieszenia tych norm - zwraca uwagę aktywista.

Siergiej: Polacy znów mogą mieć problem z rozpaleniem w piecu

Aktywiści przypominają również o skargach klientów rozczarowanych słabą jakością importowanego węgla, które spływały w minionym sezonie grzewczym. Wówczas sprzedawano węgiel o zbyt dużej zawartości siarki, popiołu czy węgiel mocno zawilgocony, który nie chciał się palić.