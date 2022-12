Rusza dystrybucja węgla na preferencyjnych warunkach w Rzeszowie. W porozumieniu z miastem sprzedaż prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Węgiel dostarczany jest przez Tauron Wydobycie S.A. i pochodzi z Zakładów Górniczych "Sobieski i "Janina" w Jaworznie.

Jak poinformowały władze miasta mieszkańcy Rzeszowa oraz Trzebowniska mogą kupić węgiel po 1980 zł brutto za tonę. Do tej ceny trzeba doliczyć koszt transportu.

Aby zapewnić sprawną obsługę pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie będą kontaktować się telefonicznie z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski, i zostali pozytywnie zweryfikowani, w celu umówienia terminu odbioru węgla.

Przy zakupie węgla należy przedstawić dokument tożsamości.

Węgiel będzie można odebrać w dni powszednie w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, al. Sikorskiego 428 w Rzeszowie. Od poniedziałku do środy w g. 8.00 - 16.00, w czwartki i piątki od 9.00 do 17.00.

Węgiel można odebrać samodzielnie własnym środkiem transportu, osobiście lub przez osobę upoważnioną wskazaną we wniosku.

Płatność za węgiel:

gotówką przy odbiorze węgla,

kartą płatniczą przy odbiorze węgla.

Uprawnieni, którzy nie nabędą węgla w pierwszym okresie sprzedaży, czyli do końca roku albo zakupią go w ilości mniejszej niż 1,5 tony, będą mogli dokonać zakupu niewykorzystanej ilości w drugim etapie sprzedaży, czyli w 2023 roku. "Potwierdzenia uprawnienia do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego" wystawione dla okresu do 31 grudnia br. będą honorowane w punkcie dystrybucji węgla również po 1 stycznia 2023 r.

Informacje o możliwości zakupu węgla na preferencyjnych warunkach znajdziesz tutaj .