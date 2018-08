​Komitet Obrony Demokracji przyznał się do zawieszenia na rzeźbie prezydenta Lecha Kaczyńskiego koszulki z napisem "Konstytucja". Według ugrupowania, była to "forma zamanifestowania naszego przywiązania dla najważniejszych dla nas wartości". Dodatkowo minionej nocy członkowie KOD przeprowadzili podobną akcję w całej Polsce. Koszulki z napisem "Konstytucja" zawisły na pomnikach m.in. Warszawskiej Syrenki czy krakowskiego Smoka Wawelskiego.

28 lipca działacz KOD zawiesił na rzeźbie Lecha Kaczyńskiego koszulkę z napisem "Konstytucja, Jędrek!". Komitet Społeczny Budowy Pomnika Prezydenta RP zawiadomił w tej sprawie policję.

W sposób oczywisty nie było naszą intencją znieważanie “pomnika", a tym bardziej samej osoby Lecha Kaczyńskiego. Przeciwnie nawet, bo pamiętamy go z wielu wypowiedzi, w których potwierdzał swój najwyższy szacunek dla Konstytucji, nawet jeśli jej artykuły mogły być niekorzystne dla jego obozu politycznego - napisał Komitet Obrony Demokracji, odnosząc się do sytuacji w Szczecinie. Oskarżenia, jakoby doszło do znieważenia pomnika, działacze określili jako "absurdalne".

KOD tłumaczył, że chodziło o "zwrócenie uwagi szerokiej opinii publicznej" na podpisanie przez Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która - według Komitetu - "jawnie łamie najwyższy akt prawny, jakim jest konstytucja".

Minionej nocy działacze KOD zdecydowali się zawiesić kolejne koszulki z napisem "Konstytucja" na pomnikach w całej Polsce. Transparenty zawisły na monumentach Warszawskiej Syrenki, Smoka Wawelskiego, szczecińskiego marynarza, wrocławskich krasnali, a także na pomnikach Agnieszki Osieckiej, Mikołaja Kopernika czy Fryderyka Chopina. Zdjęcia udostępnili w internecie sami działacze KOD.

Chcesz, władzo PiS-owska, nas za to ścigać i karać? To ścigaj. Wszystkich nas nie zamkniecie i kolejni z nas, milionów wolnych obywateli, będą KONSTYTUCJĄ dekorować kolejne pomniki. Władza represyjna jest złą władzą, ale władza represyjna i śmieszna, jest władzą groteskową - napisało ugrupowanie na Facebooku.