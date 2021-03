Szykuje się mglista noc. Gdzieniegdzie spadnie także niewielka mżawka - informuje IMGW. Rozpogodzeń można się spodziewać tylko na zachodzie kraju.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Wieczorem temperatura w kraju będzie wynosić od 2 do 5 stopni Celsjusza. Do wieczora generalnie będzie pochmurno i dżdżysto. Natomiast na zachodzie Polski raczej ładnie i pogodnie - mówi synoptyk IMGW Ewa Łapińska.

W nocy powinniśmy spodziewać się dużej ilości chmur i mgieł w wielu miejscach. Mogą one pojawić się praktycznie w całym kraju - podkreśliła Łapińska.



Natomiast w Kotlinach Sudeckich może wystąpić mgła marznąca, delikatnie osadzająca szadź, bo temperatura wyniesie tam około -3 i -4 stopni Celsjusza. Na przeważającym obszarze Polski będzie pochmurno. Miejscami spadnie też niewielka mżawka - poinformowała synoptyk.



Temperatura w nocy będzie dość wyrównana, bo termometry pokażą od 0 do 2 stopni Celsjusza. Jedynie w rejonie Warmii Mazur i na Kaszubach może być ona ujemna i wynieść od -1 do - 2, a w rejonach podgórskich od -7 do -3 - podała synoptyk.



Na północy wiatr będzie słaby i umiarkowany, a chwilami porywisty.



Mgły mogą się utrzymywać do godz. 10-11 we wtorek, ale w ciągu dnia, zwłaszcza na zachodzie i południu kraju będzie się rozpogadzało i będą się pojawiały przebłyski słońca - powiedziała Ewa Łapińska.