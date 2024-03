W 100 kościołach księża będą spowiadać do północy lub przez całą noc w ramach 14. edycji nocy konfesjonałów. Akcja ma umożliwić spowiedź wiernym, którzy z różnych powodów nie mogą w dzień przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania

/ Shutterstock

Udział w akcji Noc Konfesjonałów polega na zorganizowaniu dodatkowej spowiedzi w Wielkim Tygodniu i zgłoszeniu udziału kościoła w serwisie nockonfesjonalow.pl - poinformował w komunikacie koordynator akcji ks. Grzegorz Adamski.



Zaznaczył, że zapisy parafii do Nocy Konfesjonałów wciąż trwają, można dołączać do akcji do ostatniej chwili, czyli do godzin wieczornych Wielkiego Piątku.



Pełna lista kościołów biorących udział w akcji wraz z godzinami otwarcia konfesjonałów jest dostępna na stronie internetowej: https://nockonfesjonalow.pl/

Na stronie internetowej znaleźć można również warunki dobrej spowiedzi, rachunek sumienia do odczytania, odsłuchania i pobrania oraz katalog kościołów wraz z informacjami o spowiedzi w ciągu roku wszystkich kościołów uczestniczących w akcji.



Tegorocznej edycji akcji "Noc konfesjonałów" towarzyszy premiera nowej wersji aplikacji na smartfony, która jest rodzajem "kieszonkowego modlitewnika". W aplikacji można znaleźć m.in. audiobook z rachunkiem sumienia autorstwa ks. Jacka Prusaka, modlitwy często zadawane jako pokuta po spowiedzi, listę haseł związanych z zasadami dobrej spowiedzi oraz listę kościołów organizujących Wielkopostną Noc Konfesjonałów.



Pierwsza edycja "Nocy konfesjonałów" odbyła się w 2010 r. Wówczas w inicjatywie wzięły udział jedynie dwie świątynie, ale z roku na rok ich liczba rosła. W sumie przez kolejne lata w akcji wzięło udział ponad 600 kościołów. Najwięcej kościołów - 139 - wzięło udział w akcji w 2018 roku.