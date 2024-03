Niemcy już dziś mogą spodziewać się wielkanocnych jajek, które przynosić będą bociany! Te niezwykle popularne w tym kraju ptaki odgrywają szczególną rolę właśnie w okresie świąt wielkanocnych.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Osterstorch, czyli wielkanocny bocian przynosi dziś jajka mieszkańcom Bawarii. Tradycja sięgająca XVII wieku jest wciąż żywa w Niemczech. Zwłaszcza, że w Bawarii bocianów nie brakuje.

Zgodnie z tradycją - bociany wielkanocne przynoszą pisanki w niektórych miejscowościach Turyngii, Dolnej Frankonii oraz na północy Niemiec. W Bawarii cieszą się one niesamowitą popularnością.

Jak widać, tu są bociany. W Freising bocian klekocze w samym centrum miasta i tu próbuje budować swoje gniazda. W witrynach sklepowych są widoczne bociany, zajączki. To ciekawa symbolika, bo jesteśmy przyzwyczajeni do historii o bocianach przynoszących nowe życie. Słyszeliśmy wielokrotnie o tym, że te ptaki przynoszą dzieci. Jajko to symbol właśnie nowego życia - tłumaczy prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Politechniki Monachijskiej.

Jedna z legend głosi, że tradycję wielkanocnego bociana w Niemczech zapoczątkował ewangelicki pastor, który już w XVII wieku chciał wskazywać różnice między katolickimi zwyczajami.

Widać to też na pocztówkach z końca XIX i początkach z XX wieku. Te obrazki pokazują właśnie bociany przynoszące pisanki - dodaje prof. Piotr Tryjanowski.