Przelotne opady deszczu na północy, wschodzie i południu kraju wystąpią najbliższej nocy. Przymrozków nie będzie - temperatura wyniesie od 5 st. C w rejonach podgórskich do 11 st. C na krańcach wschodnich. Nad ranem pojawi się mgła. Na Śląsku spodziewane są silne opady deszczu. IMGW wydał alerty dla 26 powiatów tego regionu.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Wieczorem deszcz może padać na Wybrzeżu i Pomorzu. Na pozostałym obszarze kraju wieczór powinien być już w miarę pogodny i te rozpogodzenia będą postępować od zachodu - powiedziała synoptyk IMGW-PIB Grażyna Dąbrowska.

W nocy przelotne, miejscowe opady deszczu na północy, wschodzie i południu kraju. Jeszcze przez część nocy, szczególnie w jej pierwszej połowie, na północnym-wchodzie mogą występować burze z prognozowanym opadem deszczu do 20 mm - przekazała synoptyk.



Ostrzegła, że nad ranem, szczególnie na Pomorzu i Wybrzeżu pojawi się mgła, która będzie ograniczała widzialność do 200 m.



Nocą temperatura wyniesie od 5 st. C w rejonach podgórskich do 11 st. C na krańcach wschodnich. W centrum i na Wybrzeżu ma być ok. 8 st. C.



Wiatr będzie na ogół słaby z kierunków południowych, tylko w czasie burz te porywy wiatru mogą jeszcze wynieść do 80km/h - zapowiedziała synoptyk IMGW.

Meteorolodzy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu

Meteorolodzy ostrzegają, że w poniedziałek na Śląsku należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu. Alerty IMGW dotyczą 26 powiatów w południowej i centralnej części regionu.



Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana całkowita wysokość opadu od 30 mm do 50 mm - czytamy w ostrzeżeniu pierwszego stopnia, wydanym przez Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Krakowie.



Według komunikatu, opady spodziewane są od godz. 7 rano w poniedziałek do godz. 9 rano we wtorek, a prawdopodobieństwo wystąpienia w tym okresie deszczu szacowane jest na 80 proc.



Prognozy wskazują, że padać ma m.in. w Bielsku Białej, Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Katowicach, Mysłowicach, Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach, Tychach, Zabrzu i Żorach, a także w powiatach: bielskim, bieruńsko-lędzińskim, cieszyńskim, gliwickim, mikołowskim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, tarnogórskim, wodzisławskim i żywieckim.



W miniony czwartek nad woj. śląskim przeszły nawałnice, które wyrządziły największe szkody w powiatach wodzisławskim, raciborskim i rybnickim, gdzie podtopionych zostało wiele ulic, posesji i budynków. Choć nie ma już rozlewisk, nadal usuwane są tam zniszczenia w lokalnej infrastrukturze.