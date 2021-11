​Policjanci zatrzymali 32-letniego mieszkańca Rumi, który miał przy sobie narkotyki. Mundurowi w trakcie legitymowania znaleźli w kanapce mężczyzny woreczek z amfetaminą. Na podstawie zgromadzonych materiałów sąd wydał postanowienie o tymczasowym areszcie zatrzymanego na 3 miesiące. 32-latkowi grozi do 10 lat więzienia.

Kanapka z amfetaminą znaleziona przy zatrzymanym / Policja

Policjanci podczas służby zauważyli mężczyznę, który nerwowo się zachowywał. Funkcjonariusze postanowili go wylegitymować. W trakcie interwencji mundurowi znaleźli u mężczyzny w kanapce woreczek z białą substancją.

W związku z powyższym pojechali do mieszkania 32-latka, w którym znaleźli amfetaminę, marihuanę i tabletki ekstazy. Policjanci zabezpieczyli narkotyki i przekazali do badań biegłemu sądowemu, który określił ich rodzaj i ilość.

Stróże prawa przewieźli 32-letniego mieszkańca Rumi do policyjnej celi. W piątek decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.