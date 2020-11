Akcja "Niepodległa do hymnu" i wirtualny Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu to najważniejsze z wydarzeń zaplanowanych na 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ze względu na pandemię koronawirusa Polacy mogą włączyć się w świętowanie we własnych domach.

