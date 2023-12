Były prezydent Sopotu Jacek Karnowski i Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej, a ze strony PiS były minister edukacji Przemysław Czarnek mają zostać kandydatami na członków komisji śledczej ds. wyborów kopertowych - ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM Tomasz Skory.

Do komisji PiS chce wysłać Przemysława Czarnka / Tomasz Gzell / PAP

KO zgłosiła do komisji także Magdalenę Filiks, posłankę zasiadającą w Sejmie drugą kadencję i jedną z liderek Komitetu Obrony Demokracji.

Jak wynika z informacji RMF FM, ludowcy do komisji zgłoszą Agnieszkę Kłopotek, a Polska 2050 Bartosza Romowicza - oboje są samorządowcami i tak jak poseł Karnowski mocno zaangażowanymi w wątek nakazu przekazywania poczcie danych wyborców.

Sejmowymi debiutantami są też Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy i jeden z liderów Konfederacji Witold Tumanowicz.

PiS trzyma swoich kandydatów w tajemnicy - jedynym ich pewniakiem jest były minister Przemysław Czarnek.

Ewentualne kandydowanie Krzysztofa Szczuckiego prawdopodobnie zostanie oprotestowane (był szefem Rządowego Centrum Legislacyjnego i uczestniczył w organizowaniu wyborów kopertowych. Wśród kandydatów PiS jest też wymieniany poseł Paweł Jabłoński, obecny wiceminister spraw zagranicznych.

Dziś lista kandydatów trafi do posłów, którzy do 14:00 w poniedziałek będą mogli zgłaszać do nich zastrzeżenia. Rozpatrzy je Prezydium Sejmu, co może trzeba będzie powtórzyć, ale harmonogram pracy uwzględnia i to.

Plan przewiduje powołanie całego składu komisji śledczej we wtorek po 15:00, a więc zaraz po głosowaniu nad powołaniem rządu Donalda Tuska. W komisji ma zasiadać 11 osób

Co dokładnie ma zbadać komisja?

Zadaniem komisji będzie przede wszystkim, jak czytamy w uchwale: "zbadanie i ocena legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego przez organy administracji rządowej, w szczególności działań podjętych przez członków Rady Ministrów, w tym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".

W uchwale wskazano m.in. na konieczność zbadania procesów legislacyjnych podjętych przez rządzących w związku z tzw. wyborami kopertowymi, podejmowane i wydawane przez nich decyzje administracyjne, a także ustalenie, czy działania rządzących doprowadziły do "niekorzystnego rozporządzenia środkami publicznymi lub innymi, lub niekorzystnego gospodarowania mieniem Skarbu Państwa lub mieniem innych osób prawnych".