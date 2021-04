Blisko 700 osób przyjechało w miniony weekend do Poczesnej pod Częstochową, żeby rozpocząć tam nielegalne wyścigi samochodowe. Na miejscu była też jednak policja, która to wszystko udaremniła.

/ Śląska policja /

W sobotni wieczór na parkingu w Poczesnej pod Częstochową spotkało się ponad 700 miłośników czterech kółek.

Kierowcy, którzy przyjechali w to miejsce, popełnili ponad 130 drogowych wykroczeń. Zdecydowana większość z nich to było przekroczenie prędkości. Ale to wykroczenia popełniono nie na wielkim parkingu przy centrum handlowym, gdzie wszyscy się zebrali, ale na okolicznych drogach dojazdowych.

Łamiących przepisy ukarano mandatami. Dodatkowo 5 drogowych piratów straciło prawa jazdy. Okazało się, że stan techniczny 19 aut nie pozwalał na ich dalszą jazdę.

Pod Częstochowę przyjechali mieszkańcy Bytomia, Będzina, Gliwic, Zawiercia, Kłobucka, Lublińca, Tarnowskich Gór i Sosnowca.

Policja sprawdziła trzeźwość kierowców. Wszyscy, a było tam prawie 700 osób, byli trzeźwi.