Niektóre pociągi staną na godzinę już w ten weekend. Oto powód

29 pociągów w trasie podczas zmiany czasu
Zmiana czasu z letniego na zimowy to zawsze wyzwanie dla przewoźników kolejowych. W tym roku, jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, w momencie cofnięcia wskazówek zegara w ruchu będzie 29 pociągów pasażerskich.
„Zmiana czasu nie spowoduje zakłóceń na kolei” – zapewnia spółka.
Wśród pociągów, których rozkład wymaga dostosowania do cofnięcia wskazań zegarów, znajdzie się:
- 17 składów PKP Intercity,
- 1 pociąg RegioJet,
- 2 pociągi Leo Express,
- 4 pociągi Kolei Mazowieckich,
- 1 pociąg Kolei Dolnośląskich,
- 2 pociągi PKP SKM w Trójmieście
- 1 pociąg Polregio.
Specjalny rozkład jazdy i godzinna przerwa
PKP PLK przygotowały specjalny rozkład jazdy na noc z 24 na 25 października. Wszystkie pociągi kursujące w tym czasie zatrzymają się na wyznaczonych stacjach na około 60 minut. „Rozwiązanie to pozwala zachować zgodność z rozkładem jazdy obowiązującym po przejściu na czas zimowy” – tłumaczą przedstawiciele spółki.
Jak podkreślono, godziny przyjazdów do stacji docelowych pozostaną bez zmian. „Wszystkie pociągi rozpoczynające kursowanie po zmianie czasu będą jechały już zgodnie z rozkładem obowiązującym w czasie środkowoeuropejskim” – informuje PKP PLK.
Najwięcej pociągów objętych procedurą zmiany czasu uruchomi PKP Intercity. Wśród nich znajdą się m.in. IC Uznam, IC Baltic Express, IC Ursa, IC Podhalanin, IC Karkonosze, TLK Karpaty, TLK Ustronie oraz IC Stańczyk.
Jak wygląda to w praktyce? „Przykładowo pociąg IC Karkonosze relacji Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna zatrzyma się na stacji Kalisz o godzinie 2:25 czasu letniego, a odjedzie o godzinie 2:27 czasu zimowego, zachowując planowaną godzinę przyjazdu do stacji końcowej” – wyjaśniają kolejarze.
Aktualne informacje o kursowaniu pociągów dostępne są w Portalu Pasażera, aplikacjach mobilnych oraz kanałach informacyjnych przewoźników kolejowych.