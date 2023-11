Komisja Gospodarki i Rozwoju przyjęła poprawkę do projektu zakazu handlu w tegoroczną Wigilię. Ograniczeniem nie będą objęte m.in. stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, punkty weterynaryjne czy placówki pełniące usługi pocztowe.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Poprawkę do projektu nowelizacji o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, podczas drugiego czytania, zgłosili posłowie Polski 2050, czyli autorzy projektu.

Czego dotyczy poprawka?

Poprawka zakłada, że zakazem handlu 24 grudnia nie będą objęte 32 rodzaje punktów, usługowo - handlowych, takie jak m.in. stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, punkty weterynaryjne czy placówki pełniące usługi pocztowe. Lista wykluczeń - jak zaznaczyła Izabela Bodnar (Polska 2050) - pokrywa się wykluczeniami w obowiązującej ustawie o zakazie niedzielnego handlu.

Co zakłada projekt?

Procedowany w Sejmie projekt zakłada, że jeśli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na 24 grudnia, to sklepy będą mogły handlować w dwie poprzedzające niedziele, czyli 10 i 17 grudnia br. i czynne będą pełnym wymiarze godzin.



Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Zgodnie z przepisami niedziela handlowa przypada 17 grudnia br.



W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz handlu nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto, nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.



Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.