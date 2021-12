Nietrafiony prezent kupiony przez internet można zwrócić w ciągu 14 dni licząc od momentu otrzymania przesyłki - przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednak możliwość zwrotu lub wymiana rzeczy kupionych stacjonarnie zależy od dobrej woli sprzedawcy. Po świętach część z nas pewnie zastanawia się, co zrobić ze swetrem, w którym niekoniecznie nam do twarzy, lub kolejną parą skarpet z reniferami.

Nie zawsze Mikołaj trafi w gust osoby obdarowanej prezentem / Andrzej Lange / PAP

Czasami Mikołaj nie trafi w gust z prezentem, pomyli rozmiar, wybierze zły kolor albo nie ten model.



"Jeśli prezent był kupiony przez internet tuż przed świętami, to nie ma problemu. Na zwrot w sklepie internetowym mamy 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Wówczas nawet nie trzeba podawać przyczyny. Odsyłamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i nietrafiony prezent" - wyjaśnia Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,



Jak zaznaczyła sytuacja jest jasna dla kupującego i sprzedającego.

Co z zakupami w sklepie stacjonarnym?

"Jeśli jednak prezent kupiony był w sklepie stacjonarnym, możliwość takiego zwrotu zależy wyłącznie od dobrej woli sprzedawcy, i to sprzedawca określa warunki zwrotu" - dodała. To sprzedawca określa, czy możliwy będzie zwrot, czy wyłącznie wymiana i czy będzie to możliwe przez 7 dni, 14 czy może 90 dni.



"Warto również wiedzieć, że w sytuacji oddawania-zwracania do sklepu stacjonarnego niechcianej rzeczy, sprzedawca może również zaproponować bon podarunkowy" - zaznacza UOKiK.



Towar nie powinien nosić śladów użytkowania; ma być też zapakowany w oryginale opakowanie.