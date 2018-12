Prezes Automobilklubu Wielkopolski Robert Werle zginął w wypadku samochodowym. Miał 64 lata.

Robert Werle / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Jak informowały lokalne media, kierowane przez Roberta Werle auto uderzyło w samochód ciężarowy, a następnie w bariery energochłonne. Do wypadku doszło na autostradzie A2 w gminie Parzęczew (łódzkie).

W piątek zarząd Automobilklubu Wielkopolski, działacze, członkowie i pracownicy podkreślili w przesłanym PAP komunikacie, że Robert Werle był "kochającym życie optymistą, twardo stąpającym po ziemi prezesem, bibliofilem, miłośnikiem słowa i historii, wielbicielem motoryzacji, zakochanym we wnuczce dziadkiem".



Werle był absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu - magistrem turystyki. Od blisko 40 lat był związany z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, Polskim Związkiem Motorowym i z Automobilklubem Wielkopolski.



Od 1978 r. był aktywnym członkiem Polskiego Związku Motorowego, od 2007 r. członkiem Prezydium Zarządu Głównego PZM, a zarazem przewodniczącym Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZM oraz przewodniczącym Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla dzieci i młodzieży. Od maja 2018 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego PZM. Był także urzędującym wiceprezesem Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu.



W 1980 r. Werle był jednym z inicjatorów społecznego ruchu ratowników drogowych w Wielkopolsce. Do końca swoich dni był instruktorem ratownictwa drogowego i aktywnym ratownikiem.



Członkiem Automobilklubu Wielkopolski Werle był od 1978 r., a od kwietnia 2006 r. nieprzerwanie jego prezesem.



To dzięki Jego zmysłowi organizacyjnemu oraz osobistemu zaangażowaniu we wszystkie działania, których się podejmował, Stowarzyszenie pomimo społeczno-ekonomicznych zmian otoczenia, zachowało swój charakter i jasno wytyczony cel funkcjonowania - rozwój sportu motorowego, turystyki motorowej oraz promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego - podkreślono w komunikacie.



Jak dodano, "zarządzanie majątkiem Automobilklubu Wielkopolski i Torem Poznań - jedynym profesjonalnym torem wyścigowym w Polsce, były nie lada wyzwaniem, ale też pasją zawodową Roberta Werle".



Zawsze oddany Automobilklubowi Wielkopolski i uparcie dążący do realizacji ideałów, w które wierzył. Pomimo, że nie był rodowitym poznaniakiem, to podstawą jego działania były cechy, które poznaniaków wyróżniają: solidność, pracowitość i gospodarność - podkreślono.



Za swoją pracę i działalność społeczną Werle został wielokrotnie odznaczony, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką "Za Zasługi dla Sportu", odznaką honorową "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego", medalem Witolda Celichowskiego, medalem "Labor Omnia Vincit", czy tytułem "Zasłużony dla Polskiego Związku Motorowego".