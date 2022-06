W wieku 25 lat zmarł Aleksander Kosowski, znany w hiphopowym świecie jako „Big Scythe”. Artysta był synem byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej Kamila Kosowskiego.

Instagram Post

Informację o śmierci 25-latka podali raperzy, a także Wisła Kraków, klub, w którym przez wiele lat grał Kamil Kosowski. "W środę 8 czerwca 2022 r. piłkarską Polskę obiegła smutna wiadomość o śmierci Aleksandra Kosowskiego - syna Kamila Kosowskiego. W imieniu klubu i całej wiślackiej społeczności byłemu pomocnikowi Białej Gwiazdy składamy głębokie wyrazy współczucia oraz najszczersze kondolencje" - czytamy na oficjalnym Twitterze klubu.

Aleksander Kosowski największą popularność jako "Big Scythe" zyskał na współpracy z innym artystą "Tymkiem". Sam wydał jeden solowy album o nazwie "Veritaserum".

Wideo youtube

Wideo youtube

Jakiś czas temu 25-latek informował, że zmaga się z chorobą. "Moje zniknięcie jest spowodowane chorobami, które niestety dotknęły mnie na raz. Przez długi czas nie byłem w stanie wstać sam z łóżka i np. wizyty w toalecie nie byłyby możliwe bez mojej dziewczyny, która tak naprawdę od x czasu poświęca się dla mnie w stu procentach. Aktualnie jest już coraz lepiej, ale no jeszcze trochę to chyba potrwa. Straciłem też dużo kilogramów, czuję się trochę słabszy niż wcześniej dlatego o to też chciałbym zadbać" - napisał na swoim profilu na Facebooku.