Katarzyna Gonera w Sądzie Najwyższym orzekała od 18 stycznia 2000 r. w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.



W latach 2010-2014 była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Zasiadała także w latach 1992-2009 w Zarządzie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Ponad to, była członkiem Zespołu Ekspertów przy Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych Pro Familia. Uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, prowadzonych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości.



Podpisała apel z wezwaniem do pełnego wykonania lipcowych orzeczeń TSUE z 2021 r., w którym wezwano do natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.