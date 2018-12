W wieku 76 lat zmarł w piątek w Prudniku, gdzie ostatnio mieszkał biskup senior Gerard Bernacki. Był on biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej - poinformowało na swojej stronie internetowej biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

Urodził się w 1942 roku w Książenicach. Po ukończeniu Liceum Ekonomicznego w Rybniku w 1961 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 4 czerwca 1967 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Katowicach z rąk biskupa Herberta Bednorza.

Swoją posługę kapłańską rozpoczął w 1967 roku jako wikariusz w Orzeszu, skąd w 1971 roku został przeniesiony do Bielska-Białej - tutaj także był wikariuszem - w kościele św. Mikołaja, aż do 1973 roku.



W latach 1974-1977 był rekolekcjonistą w Kokoszycach. Następnie wyjechał na dalsze studia do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. 11 lutego 1979 roku otrzymał tytuł doktora teologii życia wewnętrznego.



Kolejne cztery lata spędził również w Rzymie, tym razem na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum).



Po powrocie do kraju w 1984 pełnił obowiązki proboszcza w kościele Matki Bożej Bolesnej w Rybniku. W latach 1985-1988 był sekretarzem bp. Damiana Zimonia. W 1988 roku został katowickim biskupem pomocniczym. Sakrę biskupią otrzymał 16 kwietnia 1988 roku. Jego konsekratorami byli: kard. Franciszek Macharski, bp Damian Zimoń i bp Alfons Nossol. Jego dewizą posługi biskupiej były słowa: "Czyńcie, cokolwiek wam powie".



W 2012 roku papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z pełnionej funkcji. Jako biskup-senior mieszkał w klasztorze bonifratrów w Zakopanem, a ostatnio - w Prudniku. Tam też zmarł.