Zmarł pierwszy przewodniczący OPZZ i poseł na Sejm PRL IX kadencji Alfred Miodowicz - poinformował w piątek OPZZ. Miodowicz był przeciwnikiem Lecha Wałęsy w debacie telewizyjnej w 1988 roku i uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Miał 92 lata.

Alfred Miodowicz miał 92 lata / Leszek Szymański / PAP

Jak przypomina OPZZ na swojej stronie internetowej, Miodowicz w latach 1983-1987 był przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Federacji Hutniczych Związków Zawodowych, a w 1984 roku został przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Pełnił tę funkcję do 1991 roku. W latach 1985-1989 związkowiec zasiadał w Sejmie PRL IX kadencji. Był także członkiem Rady Państwa, Komitetu Centralnego PZPR i członkiem Biura Politycznego KC PZPR.

Debata lidera OPZZ i przywódcy Solidarności Lecha Wałęsy, która odbyła się 30 listopada 1988 r. w studiu Telewizji Polskiej przyniosła zwycięstwo lidera opozycji i okazała się ważnym krokiem w stronę obrad Okrągłego Stołu.



Miodowicz brał udział w obradach Okrągłego Stołu, gdzie składał m.in. wnioski całkowicie wolnych, niekontraktowych wyborów do parlamentu i natychmiastowego zniesienia wszelkiej cenzury słowa i publikacji.



Od 1992 do 1995 roku był przewodniczącym Ruchu Ludzi Pracy. Należał do władz Światowej Federacji Związków Zawodowych.