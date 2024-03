Dziś Światowy Dzień Wody. Z tej okazji spółka Gdańskie Wody przygotowała wyjątkową animację. Film ma przypominać mieszkańcom, by nie karmić ptaków chlebem. Takie działania powodują, że szkodzimy zarówno zwierzętom, jak i środowisku. Urzędnicy podpowiadają, jak mądrze pomagać.

Dokarmianie chlebem łabędzi czy kaczek nie pomaga ani zwierzętom ani nie jest sposobem na niemarnowanie jedzenia.

Bez odpowiedniej wiedzy nasza troska o środowisko może przynieść więcej szkody niż pożytku, zarówno zwierzętom wodnym, jak i samej wodzie. Tak właśnie dzieje się, gdy wrzucamy chleb do zbiorników retencyjnych, by nakarmić ptaki - mówi Agnieszka Kowalkiewicz, kierownik działu adaptacji w spółce Gdańskie Wody. Żeby wyjaśnić, dlaczego nie warto tego robić przygotowaliśmy animację, wyjaśniającą nieoczywiste związki chleba i wody - dodaje.

Pieczywo szkodzi ptakom

Spożywanie chleba przez ptaki przyczynia się do rozwoju takich chorób jak zespół anielskiego skrzydła (zwyrodnienie stawów powodujące wykrzywienie skrzydeł) czy kwasica, skutkująca osteoporozą, problemami stawowymi czy nawet cukrzycą

Zjadanie resztek pieczywa zwiększa też ryzyko uszkodzenia nerek, zatruć pokarmowych i powodujących odwodnienie biegunek

Chleb w wodzie szkodzi środowisku

Wrzucając chleb do wody, przyczyniamy się do eutrofizacji. Gdy do zbiorników trafia zbyt dużo związków azotu i fosforu (np. ze ścieków czy nawozów, ale też właśnie z dokarmiania ptactwa), zaburzona zostaje równowaga wodnego ekosystemu. To może spowodować nawet masowe śnięcia ryb.

Jak nie marnować chleba?

Staraj się kupować tyle pieczywa, ile będziesz w stanie zjeść

Pamiętaj, że zeschnięte resztki możesz wykorzystać w kuchni (np. do zrobienia bułki tartej czy grzanek)

Spleśniały chleb i tak musisz wyrzucić (do pojemnika na odpady bio)

Jak prawidłowo dokarmiać ptaki?

Możesz karmić ziarnem. W wielu miejscach Gdańska z pomocą przychodzą KACZKOMATY zamontowane przy zbiornikach przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Znajdują się w najbardziej: zdrowe mieszanki ziaren

Nie wrzucaj ziarna do wody. Najlepszym rozwiązaniem będzie karmienie ptaków na brzegu, w wyznaczonym do tego miejscu. Takie miejsce jest np. w pobliżu Łabędziego Stawu w Parku Oliwskim w Gdańsku

Dokarmiaj tylko wtedy, gdy temperatura spada poniżej zera, a na powierzchni zbiorników pojawia się lód. W innych warunkach wodne ptaki poradzą sobie z codziennym menu same (niepotrzebne dokarmianie może wówczas sprawić, że stracą instynkt migracji i naturalną potrzebę szukania pokarmu)