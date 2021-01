Znana osoba robi konkurs na Facebooku oferując pieniądze za prawidłową odpowiedź. Do tego mamy transmisję "na żywo" i wizerunek celebryty. Uwaga - to oszustwo! Ktoś w ten sposób próbuje wyłudzić od nas pieniądze. Niestety wciąż część internautów daje się na to nabrać.

Policja dostaje coraz więcej zgłoszeń ws. oszustwa na "live z celebrytą". Zdjęcie ilustracyjne / Lucenet/Oredia/Retna UK / PAP/Retna

Jak wygląda wyłudzanie pieniędzy metodą, nazwijmy ją, "na live z celebrytą"? Przeważnie wygląda to tak: widzimy jakąś zagadkę logiczną i obok w oknie jakąś znaną osobę ze świata sportu czy muzyki, a do tego informację, że za prawidłową odpowiedź będzie nagroda pieniężna. W polskim Internecie takie próby oszustwa były już z wykorzystaniem wizerunku Roberta Lewandowskiego, Kamila Bednarka czy Michała Szpaka. Obojętnie jaką odpowiedź wpiszemy, otrzymamy informację o wygranej i link do strony. Czasem może to być prośba o jakąś mikropłatność, czasem podanie danych konta.



Jak nie dać się oszukać?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że w internecie nie ma niczego za darmo. Żaden celebryta, czy jakaś firma nie będą rozdawały pieniędzy za jakieś proste zadania. A jeżeli nawet ktoś miałby ochotę tak się zabawić, to pamiętajmy, że każdy konkurs musi mieć regulamin. Jeżeli go nie ma, to już powinna zapalić się nam czerwona lampka. Na co jeszcze zwracać uwagę?



Jeśli fanpage, który należy do celebryty ma jakąś dziwną nazwę albo został założony niedawno, ma małą liczbę fanów, to zdecydowanie jest to sygnał, że nie powinniśmy wdawać się w interakcję z takim fanpage - mówi Paweł Harajda, specjalista z branży IT.

Sama transmisja na żywo może już nam dać do myślenia. Oszuści wykorzystując wizerunek Roberta Lewandowskiego czy Michała Szpaka wykorzystywali zapętlony fragment wideo. Oglądając je uważnie łatwo to zauważyć. Niestety każda technologia, która dociera do szerokiego odbiorcy jest narażona w dużym stopniu na to, że ktoś będzie chciał ją wykorzystać do swoich przestępczych celów. Pamiętajmy, że nie ma darmowych pieniędzy - dodaje Harajda.