Ministerstwo spraw wewnętrznych Nepalu poinformowało w oświadczeniu, że zginęło 15 osób, sześć osób zaginęło, a 13 zostało rannych, gdy padające nieustannie deszcze spowodowały osunięcia ziemi i powodzie na rzekach płynących z Himalajów.

W stolicy kraju, Katmandu, trzech członków jednej rodziny zginęło w wyniku zawalenia się ściany ich domu.



Telewizja pokazała obrazy z prowadzonej przez policję i wojsko ewakuacji pontonami mieszkańców zalanych domów na obrzeżach Katmandu, gdzie ulice były nieprzejezdne z powodu ulewnych deszczy.



Ewakuowaliśmy ponad 150 osób i oczekują na transport do innych części kraju - powiedział wojskowy rzecznik prasowy Bigyan Dev Pandey.



Władze poinformowały, że poziom rzeki Kosi we wschodnim Nepalu, płynącej w kierunku indyjskiego stanu Bihar, przekroczył stan ostrzegawczy.



Synoptycy przewidują, że silne deszcze będą padać jeszcze przez weekend.



Coroczne monsunowe deszcze, które zazwyczaj rozpoczynają się w czerwcu i trwają do października, powodują liczne straty w 30-milionowym Nepalu.