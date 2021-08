Blokadę drogi nr 15 między Sampławą a Lubawą (woj. warmińsko-mazurskie) rozpoczęli we wtorek rano rolnicy związani z Agrounią. Organizatorzy zapowiedzieli, że protest potrwa 24 godziny.

Na początku sierpnia rolnicy protestowali w Rękoraju / Grzegorz Michałowski / PAP

Po godz. 8 droga krajowa nr 15 została zablokowana przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 536 w okolicach Sampławy. Uczestnicy protestu przyjechali ciągnikami, mają ze sobą transparenty, m.in. "Obronimy polską wieś".

Agrounia zapowiada, że strajk rolników w tym miejscu potrwa 24 godziny, a przejazd dk nr 15 zablokuje nawet 100 traktorów.

Jednym z powodów protestu są problemy hodowców trzody chlewnej związane z ASF. Działacze Agrounii deklarują, że ich celem jest obrona krajowej produkcji żywności i domagają się rozpoczęcia rozmów z rządem.

Organizatorzy protestu zgłosili go wcześniej w urzędzie gminy w Lubawie, który powiadomił o planowanym zgromadzeniu zarządcę drogi. Na tej podstawie olsztyńska GDDKiA podała już w poniedziałek na Twitterze, że dk nr 15 na odcinku między Sampławą a Lubawą "zostanie zastawiona pojazdami rolniczymi z zachowaniem korytarza życia", a protest ma trwać do środy do godz. 8.

Policja zaleca kierowcom, którzy planowali podróż tym odcinkiem dk 15, żeby na czas blokady korzystali z drogi krajowej nr 16 między Ostródą a woj. kujawsko-pomorskim.