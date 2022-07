Z powodu burz, które ostatniej doby przeszły przez Polskę, strażacy interweniowali blisko 1300 razy. W czasie jednej z nich ranny został opiekun obozu harcerskiego w powiecie iławskim (woj. warmińsko-mazurskie). Łącznie ewakuowano pięć obozów harcerskich.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W czwartek w związku z burzami strażacy interweniowali 1273 razy. Najwięcej zdarzeń byo na terenie województwa pomorskiego - 278, kujawsko-pomorskiego - 277, warmińsko-mazurskiego - 142, śląskiego - 128, wielkopolskiego - 100, łódzkiego - 93 oraz mazowieckiego - 91.

Od północy do godziny 6 w piątek odnotowano 48 interwencji związanych z silnym wiatrem i opadami deszczu. Dwie osoby zostały lekko ranne, w tym strażak z województwa śląskiego oraz uczestnik obozu pod namiotami w powiecie iławskim - mówi rzecznik PSP Karol Kierzkowski.

Strażacy otrzymali 82 zgłoszenia o uszkodzonych budynkach: 44 w województwie kujawsko-pomorskim, 22 w wielkopolskim oraz 13 w łódzkim.



W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim w miejscowości Jerzwałd, ranny został opiekun obozu harcerskiego. Jak informuje straż pożarna, doznał stłuczenia okolicy barku. Został opatrzony przez strażaków.



"W obozie łącznie przebywało 14 osób - 8 dzieci i 6 opiekunów. Łącznie z okolicy ewakuowało się w miejsca bezpieczne pięć obozów. Na miejscu pracowało 16 strażaków i cztery samochody" - poinformowała Państwowa Straż Pożarna.



Ostrzeżenia przed trąbami powietrznymi

Dziś będzie pogodnie i gorąco z lokalnymi burzami - prognozuje dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski.



W piątek w ciągu dnia zachmurzenie będzie słabe i umiarkowane. Najchłodniej będzie na Wybrzeżu do 25 st. C. Najcieplej na południowym - wschodzie do 37 st. C.

Przez cały dzień będzie pogodnie, jedynie na wschodzie kraju lokalnie będzie deszczowo - przekazał synoptyk. W ciągu dnia prognozowane są gwałtowne burze.



Na zachodzie kraju oraz w rejonie Pomorza i Kujaw niewykluczone są trąby powietrzne, dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności - podkreślił. W ciągu dnia wiatr będzie słaby i umiarkowany, w trakcie burz porywisty do 90 km/h, lokalnie do 130 km/h.



W nocy z piątku na sobotę strefa burz przesunie się nad wschodnią część kraju, a od zachodu będzie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.



Weekend będzie nieco chłodniejszy, ale już od poniedziałku prawdopodobnie czeka nas powrót upałów i burze - podsumował Folwarski.

