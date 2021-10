Policja w Gołdapi (woj. warmińsko-mazurskie) potwierdza tożsamość nastolatków, którzy na filmie zamieszczonym w internecie podpalają włosy osobom bezdomnym. Wszczęto postępowanie w sprawie narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - podała gołdapska policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Jak poinformował PAP w poniedziałek asp. sztab. Cezary Wojnowski, nagranie, które trafiło w ubiegłym tygodniu do sieci, przesłali policji dziennikarze lokalnego portalu z Gołdapi.



Jak opisuje portal Gołdap info, na nagraniu widać, jak chłopcy znęcają się nad starszym mężczyzną, być może bezdomnym. W pewnym momencie jeden z nich próbuje podpalić mu włosy. Mężczyzna prosi: "nie róbcie jaj ze mnie". Gdy padają te słowa, jeden z nastolatków podpala włosy drugiej osobie. Portal podał, że trwający kilkadziesiąt sekund filmik trafił do sieci. Wywołał bardzo duże oburzenie osób, które go widziały. Został szybko usunięty.



Jak powiedział PAP asp. sztab. Cezary Wojnowski, policjanci ustalili młodocianych sprawców. Rozpoznali ich dzielnicowi, teraz policjanci udali się do szkół, by potwierdzić tożsamość nastolatków. Po potwierdzeniu, policja wyśle wniosek do sądu rodzinnego i nieletnich, który zajmie się sprawą - wskazał.



Policjanci odnaleźli osoby pokrzywdzone. Od osób tych przyjęto zawiadomienia, ponieważ jest to przestępstwo ścigane na wniosek - podał Wojnowski.