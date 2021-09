Spis powszechny dobiega końca. To już ostatnie chwile na wywiązanie się z obowiązku - przypomina Główny Urząd Statystyczny. Spisać się można już tylko w środę i w czwartek do północy. GUS zaznacza, że spis jest obowiązkowy - odmowa wzięcia udziału wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł.

