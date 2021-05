Od 4 maja pracę w ramach narodowego spisu powszechnego rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Jest to opcja dla osób, które nie potrafią lub nie chcą spisać się przez internet. Na razie rachmistrzowie będą pracować tylko telefonicznie. Dlatego też jeśli ktoś przychodzi do nas i podaje się za pracownika NSP - jest najpewniej oszustem i należy to zgłosić na policję.

