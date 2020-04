W niemal całym kraju w lasach prognozowany jest trzeci i najwyższy stopień zagrożenie pożarowego; wyjątkiem są północne skrawki województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, gdzie prognozowane jest zagrożenie średnie - wynika z mapy opublikowanej na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

Z mapy zagrożenia pożarowego lasów opublikowanej na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) wynika, że w piątek najwyższy poziom zagrożenia pożarowego prognozowany jest w lasach w niemal całej Polsce, z wyjątkiem niewielkich części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Tam prognozuje się wystąpienie drugiego stopnia zagrożenia pożarem.

Instytut Badawczy Leśnictwa poinformował w czwartek, że duże zagrożenie pożarowe w lasach, spowodowane suszą i utrzymujące się od wielu tygodni, sprzyja łatwej inicjacji ognia. Jako dodano, w ponad 50 proc. miejsc pomiaru wilgotności ściółki, jej wilgotność spadła do rzadko notowanego poziomu wynoszącego 6-8 proc.



IBL przekazał ponadto, że jeżeli przez kilka dni utrzyma się dotychczasowa pogoda, leśnicy zgodnie z przepisami będą zmuszeni zakazać wstępu do lasów. Zaapelował również o zachowanie wzmożonej ostrożności podczas przebywania w lesie, jak i w czasie przejazdów przez tereny leśne, a także w ich sąsiedztwie.



Prognoza zagrożenia pożarowego jest wykonywana w 42 strefach prognostycznych, na podstawie pomiarów wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności względnej powietrza oraz opadów i określa możliwość wystąpienia pożaru w dniu jej wykonania. Pomiary meteorologiczne prowadzone są dwa razy dziennie w kilku miejscach każdej ze stref. Prognoza jest wykonywana przez Lasy Państwowe w okresie zagrożenia pożarowego - od 1 marca do 30 września.