Rekonstrukcja rządu ma być wstępem do rekonstrukcji w spółkach Skarbu Państwa - ustalili reporterzy RMF FM. Premier Mateusz Morawiecki chce wykorzystać zmiany ministrów do odzyskania wpływu na spółki, które teraz są we władaniu nie zawsze przychylnych mu środowisk w obozie Zjednoczonej Prawicy.

