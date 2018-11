Turyści przecierają oczy ze zdumienia, meteorolodzy w swoich annałach sprawdzają, kiedy ostatnio było tak ciepło pod Tatrami w listopadzie. Przed rokiem o tej porze leżał już śnieg i temperatura w dzień zaledwie o kilka stopni przekraczała zero.

Teraz temperatura w Zakopanem zbliżona jest do tej pod koniec czerwca, a nawet na początku lipca. W Zakopanem w poniedziałek było prawie 20 stopni, wczoraj ponad 17-. To najcieplejsza jesień pod Tatrami od 18-tu lat. To jest po prostu super, rewelacja! Chyba w najśmielszych oczekiwaniach nikt nie liczył w listopadzie na takie temperatury - mówią turyści wystawiający twarze do słońca w Kuźnicach. Tak pięknego listopada nie pamiętam, przynajmniej w listopadzie. Przed rokiem już jeździli na nartach na Kasprowym, a my dzisiaj w koszulkach z krótkim rękawem.

My mamy cudownie - same cuda. Jesteśmy zachwyceni, bo to jest lato, nawet nie jesień i wypoczywamy. Ludzi nie ma i to wszystko dla nas - mówi para, która przyjechała pod Tatry licząc się nawet ze śniegiem. Super jest, naprawdę jest wyjątkowo, przyjechałem ze Szkocji i dla mnie to słońce jest szokiem. Ojczyzna nas nie zawiodła, a wręcz przeciwnie - pięknie nas przywitała - cieszy się turysta wyruszający na Kasprowy Wierch.

Odczucia turystów potwierdza Michał Furmanek - szef zakopiańskiego Instytuty Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rzeczywiście mamy bardzo ciepły listopad, mieliśmy też ciepły październik. Średnia temperatura w październiku wyniosła 8,7 stopnia, przy średniej wieloletniej 6,2 czyli 2,5 stopnia więcej. Nie był to jednak rekordowo ciepły październik, bo mieliśmy taki super ciepły październik w 2000 roku. Wtedy średnia temperatura wyniosła 11,2 stopnia, a maksymalna 26,3 - 14 października -mówi meteorolog.

Ale chciałbym przypomnieć, że od 21 października pod Tatrami zaczyna się przedzimie. Wtedy temperatura średnia powinna spadać poniżej 5 stopni. Tego przedzimia nie widać. Niedługo, bo 20 listopada zaczyna się termiczna zima, a przed nami dwa tygodnie przepięknej pogody z temperaturami w dzień między 12 a 15 stopni, w nocy chłodniej, spodziewamy się nawet przygruntowych przymrozków, ale suma summarum przepiękna pogoda czeka nas przez najbliższe dwa tygodnie. Zimy w prognozach na razie nie widać. Dotąd najcieplejszy listopad notowaliśmy pod Tatrami w 1926 roku. Średnia temperatura wyniosła 8,3 stopnia przy średniej temperaturze wieloletniej listopada 1,1 stopnia. To jest rekord na razie raczej nie do pobicia. Ale przecież trzeba przypomnieć, że w Zakopanem w listopadzie przeciętnie przez 13 dni utrzymuje się pokrywa śnieżna, a bywały takie lata, jak w 1952 roku, że mieliśmy ponad pół metra śniegu. Dokładnie 60 cm. Także ten listopad wyraźnie odbiega od normy. U mnie w ogródku po raz kolejny zakwitły róże - do wiosny coraz bliżej - żartuje Furmanek.

A co z zimą? Górale twierdza, że nadejdzie. Tylko jeszcze nie wiadomo kiedy... Róznie godajom, że grzybów nie było, to i zimy nie bedzie. Ale jesce tak nie było, zeby zimy nie było - podkreśla starsza góralka sprzedająca pamiątki w Kuźnicach.

Pon Bóg wie jako ta zima bedzie. Ale lata nie było, to i zimy nie bedzie. Bedzie taka łapana. Downiej inacej było. Przypatrzołeś się po chmurach i już wiedziałeś, a teraz co innego pokazuje, a co innego wychodzi pote. Aura przewróciła sie do góry nogami. Cosi mnie sie widzi, że ino taka chlapalina bedzie - martwi się jeden z najstarszych zakopiańskich fiakrów.