Nad Europę nadciąga fala ekstremalnych upałów! Jak podaje brytyjski "The Sun", w najbliższych dniach słupki rtęci w termometrach w Hiszpanii i Portugalii mogą zawędrować aż do 48. kreski! Synoptycy nie wykluczają, że jeszcze w tym tygodniu na Starym Kontynencie padną temperaturowe rekordy. Polska nie będzie tutaj wyjątkiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dzisiaj ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem: alert obowiązuje dla niemal całego terytorium kraju!

Alert IMGW dotyczy wszystkich województw z wyłączeniem wschodniej części woj. lubelskiego i centralnej części woj. podkarpackiego.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem wydano dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego (część zachodnia i centralna), lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego (część północna), podkarpackiego i lubelskiego (część zachodnia).

W województwach objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia temperatury maksymalne w dzień mogą wynieść od 28 do 34 stopni. W nocy termometry mogą wskazywać od 17 do 23 st. Najwyższe temperatury są prognozowane dla woj. kujawsko-pomorskiego (31-34 stopni).

Wydano również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem i burzami z gradem.

Pierwszy stopień ostrzeżenia przed upałem wydano dla woj. podlaskiego oraz wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego. Na tych terenach w dzień temperatura może wynieść od 29 do 32 st., a w nocy od 16 do 19 st.

Pojawiły się też ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla kilku województw. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w woj. małopolskim (część południowo-zachodnia) i śląskim (część południowo-wschodnia), natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w woj. małopolskim (powiat gorlicki, oświęcimski, myślenicki i wadowicki), w woj. podkarpackim (część południowa oraz śląskim (powiat wodzisławski, pszczyński i Jastrzębie Zdrój).

W czwartek w całej Polsce będzie nieco chłodniej. Temperatura wyniesie do 32 st. C w woj. lubuskim i dolnośląskim. Najchłodniej będzie w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim - 28. s. C.



Mieszkańcy wszystkich województw muszą przygotować się na burze również w piątek. Tego dnia termometry pokażą od 27 st. C w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim do 31 st. C w woj: lubuskim i dolnośląskim.

Jak informuje IMGW, ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że przewidywane są niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, powodujące duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia. Zalecana jest duża ostrożność. Należy śledzić komunikaty i pogodę oraz przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze.

Przed niebezpieczeństwami związanymi z pogodą ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W środę RCB wydało komunikat na Twitterze, w którym podkreśla, że należy pływać tylko w wyznaczonych miejscach i stosować się do poleceń ratownika oraz nie można wchodzić do wody po alkoholu.