Nadchodzi nowość w mObywatelu. „Budujemy portal poparcia”

RMF24

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Resort cyfryzacji pracuje nad nową funkcją, która będzie dostępna w aplikacji mObywatel. Chodzi o portal poparcia, który ma być wykorzystany już przy okazji przyszłorocznych wyborów do Sejmu i Senatu.

Budujemy portal poparcia, który ma jasny cel: usprawnienie sposobu przekazywania poparcia dla swoich kandydatów, ale także zwiększenie bezpieczeństwa – poinformował wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Jeżeli ktoś czuł się niezręcznie, podpisując się w kratkach pod listą kandydatów, którą chciał poprzeć, wpisując tam wszystkie swoje dane osobowe, to właśnie w następnych wyborach z tym skończymy – zapowiedział.

Co zmieni nowa funkcja mObywatela?

Jedną z zalet nowego systemu ma być fakt, że nasze dane zobaczy mniejsza liczba osób niż w przypadku papierowych formularzy.

Relacja poparcia kandydata lub listy w wyborach do Sejmu będzie tylko relacją pomiędzy nami a Państwową Komisją Wyborczą – tłumaczył Standerski.

Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że nowa usługa będzie prowadzić użytkownika krok po kroku.

System sprawdzi jego uprawnienia wyborcze oraz właściwy okręg na podstawie danych z Centralnego Rejestru Wyborców. Pełnomocnicy komitetów wyborczych będą mogli sprawdzać liczbę podpisów zebranych cyfrowo dla swoich kandydatów i list, bez dostępu do danych osób, które ich udzieliły - czytamy w komunikacie.

Co ważne, po wprowadzeniu portfela poparcia zbieranie podpisów przy użyciu papierowych formularzy nadal będzie możliwe.

Standerski poinformował, że portal będzie wykorzystywany już w czasie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w przyszłym roku. Ma też pomóc w zbieraniu podpisów poparcia dla kandydatów w wyborach samorządowych oraz być używany również w przypadku referendów.

Ilu Polaków korzysta z mObywatela?

Jak podaje resort cyfryzacji, z mObywatela korzysta 13,5 mln użytkowników. Dziennie do aplikacji logują się 2 miliony osób.