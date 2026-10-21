RMF24

"Uważajcie, co czytacie na platformie X. To jest kłamliwa, bezczelna platforma, która nie chce współpracować z państwem. Uważa, że wszystko wolno" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. „Platforma X nawet nie znalazła czasu, żeby przyjść i porozmawiać o tym, jakie szkody Polakom wyrządza" - dodał wicepremier.

Gawkowski: Wierzę, że prezydent podpisze ustawę o usługach cyfrowych

Gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM Piotr Salak pytał ministra cyfryzacji o to, czy idzie na wojnę z platformami społecznościowymi.

"Kłamliwa, bezczelna platforma”. Gawkowski uderza w X Czas: 22:16

Walczę o bezpieczeństwo Polek i Polaków - mówił Krzysztof Gawkowski. Żeby wiedzieli, że żaden hejt, żaden patostream, żadne namawianie do samobójstwa nie spotka ich dziecka - wyliczał.

Gawkowski przekonywał w RMF FM, że platformy cyfrowe muszą wprowadzić poważne zmiany w zakresie moderacji. Chodzi m.in. o stworzenie polskojęzycznych zespołów moderujących, ale także o szybszą reakcję na zgłoszenia szkodliwych treści.

Zwiększacie moderację - jesteście wolni od kar. Nie zwiększacie moderacji - będą kary wielomilionowe, bo nikt nie będzie na to przymykał oczu - mówił wicepremier. Jak dodał, na razie może występować o kary dla serwisów społecznościowych do Komisji Europejskiej.

Jak prezydent podpisze, a wierzę, że podpisze ustawę o usługach cyfrowych, w Polsce też będziemy nakładali te kary - zapowiedział Gawkowski. Zdradził także, że rozmawiał ze współpracownikami Karola Nawrockiego i w nowej wersji ustawy znalazły się zapisy zbieżne z tym, czego oczekiwał prezydent.

„Polska ma moc, żeby wyłączyć jakąś platformę”

Krzysztof Gawkowski nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy w związku z zalewem dezinformujących treści na X i brakiem współpracy władz platformy z polskimi władzami byłby skłonny podjąć decyzję o wyłączeniu tego serwisu w naszym kraju.

Polska ma moc, żeby wyłączyć jakąś platformę. Jeżeli okaże się, że platforma, obojętnie jaka, jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa, Polska może to zrobić. Jeżeli będzie zagrożenie dla demokracji, Polska może to zrobić - oświadczył wicepremier. Nie zgodził się z sugestią, że mogłoby to być złamanie unijnych przepisów.

Polska ma prawo się bronić - zapewnił gość RMF FM. Przyznał jednocześnie, że widzi wzrost zainteresowania rosyjskich służb polską infosferą. Jak dodał, ich cel jest jasny - budzenie emocji i skłócenie społeczeństwa.

Gawkowski: W polityce są granice kompromisów

Piotr Salak pytał swojego gościa również o to, czy nie obawia się, że jego walka z patologiami na platformach cyfrowych zostanie odebrana jako uderzenie w amerykańskie interesy, czyli w strategicznego sojusznika Polski.

To nie są tylko amerykańskie firmy. Są z różnych części świata - zastrzegł Gawkowski w RMF FM.

Myśli pan, że ja się będę bał, że mi Musk wyłączy konto na X? Niech wyłącza - rzucił nonszalancko wicepremier. W polityce są granice kompromisów. Dla mnie granicą kompromisu jest bezpieczeństwo obywateli i bezpieczeństwo dzieci - zapewnił. Dodał, że nie wycofa się z walki z platformami cyfrowymi, nawet gdyby miało go to kosztować stanowisko.

Gość RMF FM odwołał się także do swoich prywatnych doświadczeń jako ojca trójki dzieci. Zdradził, że dostaje sygnały od rodziców, którzy „mają dość platform”.

W Polsce zrodziło się takie przekonanie - i dobrze - że Platformy nie mają czystych rąk - stwierdził minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

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Te dwie platformy usunęły najmniej dezinformacji. „Brudne ręce” Platformy takie jak Discord i X usunęły najmniej zgłoszonych przez NASK dezinformujących treści - wynika z opublikowanego w środę w Centrum Prasowym PAP raportu NASK. Łącznie Instytut zgłosił w pierwszym półroczu br. do platform 65 tys. takich…



