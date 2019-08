Ratownicy poszukujący grotołazów w Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach podejmą próbę zmontowania systemu wentylacyjnego umożliwiającego wymianę powietrza w rejonie akcji - zapowiedział naczelnik TOPR Jan Krzysztof.

Wejście do jaskini Wielkiej Śnieżnej / Grzegorz Momot / PAP

Jak wyjaśnił naczelnik podczas briefingu, system jest niezbędny aby usunąć z korytarzy tlenek węgla i wtłoczyć tam tlen. Jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa ratownikom, którzy z powodu braku miejsca nie mogą pracować w maskach tlenowych.

Podejmiemy próbę budowy systemu wentylacyjnego, sami jesteśmy ciekawi, czy uda nam się zmontować i czy to zadziała w tych trudnych warunkach - mówił dziennikarzom Jan Krzysztof.

Przygotowujemy też inne wersje tego systemu wentylacyjnego - to jest kluczowa sprawa, nie wykluczając również innych działań, łącznie z próbą podejścia znów od drugiej strony w dalszej perspektywie, próby obniżenia poziomu wody - te rzeczy są wszystkie przygotowywane, ściągany jest sprzęt, przygotowywani ludzie - zaznaczył ratownik.

Film z akcji ratunkowej. Dwóch grotołazów utknęło w jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach Horska Zachranna Sluzba /

Według niego elementy prostego systemu wentylacyjnego, zasilanego ze spalinowych agregatów są już transportowane w rejon jaskini i w ciągu 4-5 godzin powinny znaleźć się na miejscu.

Pirotechnicy zajmą się tym systemem wentylacji, będą decydować czy mogą podjąć jakieś działania pirotechniczne, w którym miejscu. Będziemy bardzo ciekawi tych informacji, jeżeli okaże się, że to zacznie działać, to będziemy to rozbudowywać - zapowiedział szef TOPR.

Podkreślił on, że kluczową sprawą jest wentylacja, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo pracującym ratownikom i nie narazić ich na brak tlenu lub zatrucie tlenkiem węgla.

Grotołazi utknęli w największej jaskini Tatr. Akcja ratunkowa trwa drugi dzień TVN24/x-news

Ratownik ma mało przestrzeni, nie ma wymiany powietrza, zużywa błyskawicznie tlen, musimy usunąć niebezpieczne gazy i wtłaczać powietrze i w tym powietrzu pracować - robi się to bardzo skomplikowane i zagrożeń jest bardzo dużo - zaznaczył Krzysztof.

Naczelnik zdementował doniesienia o odebraniu dźwięków od strony uwięzionych grotołazów. Próby nawiązania kontaktu kończyły się niczym, nie ma żadnego kontaktu - powiedział.

Według niego prowadzący akcję mają pod dostatkiem ratowników i sprzętu. Wciąż napływają - mówił szef TOPR - propozycje pomocy, m.in. ze strony ratowników francuskich, posiadających doświadczenie w akcjach ratunkowych w jaskiniach.

Sześciu grotołazów weszło do Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach w czwartek. Dwóch z nich zostało odciętych przez wodę, która zalała część korytarza w tzw. Przemkowych Partiach. Ostatni kontakt głosowy ze swoimi towarzyszami mieli w sobotę około godz. 2 w nocy. Ratownicy zostali powiadomieni o kłopotach w sobotę późnym popołudniem.