Hala widowiskowa i muzeum poświęcone disco polo. W Michałowie na Podlasiu – gdzie miała powstać pierwsza w Polsce szkoła estradowa - burmistrz chce zbudować Centrum Disco Polo. „Disco polo na tyle zadomowiło się̨ w polskiej kulturze, że nie da się zamknąć oczu i udawać, że tego nie ma” – przekonuje w rozmowie z Onetem.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Marek Nazarko, burmistrz Michałowa w lutym wyszedł z inicjatywą powstania pierwszej w Polsce "szkoły o profilu estradowym". Tym razem wyszedł z inicjatywa powstania Centrum Disco Polo - informuje portal Onet. Zgodnie z jego planem włodarza z Podlasia, Centrum Disco Polo zostałoby zbudowane w latach 2024-26. Stworzenie Centrum miałoby kosztować ok. 11 mln zł, z czego 15 proc. pokryłby samorząd, a reszta, czyli pozostałe 85 proc. (ponad 9,3 mln zł) pochodziłaby ze środków unijnych.

Disco polo jest obecne w Polsce i na świecie prawie 30 lat i na tyle zadomowiło się̨ w polskiej kulturze, że obecnie nie da się zamknąć oczu i udawać, że tego nie ma. My to widzimy i rozumiemy. Od nowego roku szkolnego rusza w Michałowie szkoła o profilu disco polo Centrum to kolejny krok - tłumaczy w przesłanej Onetowi informacji Marek Nazarko. Jak przekonuje, chciałby stworzyć miejsce, które będzie łączyło ze sobą kilka funkcji - edukacyjną, kulturalną i rozrywkową.

Burmistrz Michałowic chce, żeby centrum kształciło młodzież̇ w kierunku sztuki estradowej i rozrywkowej oraz organizacji imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym

Jak informuje Onet, projektowane Centrum ma zostać wybudowane Zespole Szkół w Michałowie, gdzie w 2020 roku rozpoczyna swoją działalność́ profil estradowy poświęcony muzyce disco polo.