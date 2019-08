30 punktów karnych uzbieranych zaledwie w kilka minut. To skutki szaleńczej jazdy motocyklisty na trasie z Nakła do Izbicka na Opolszczyźnie. Mężczyzna jechał na stojąco, bez trzymania kierownicy i na jednym kole. Do tego w terenie zabudowanym gnał z prędkością ponad 100 km na godzinę. Nie wiedział tylko, że za nim jedzie nieoznakowany radiowóz i wszystko to rejestruje.

