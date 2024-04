Po pierwszych kwietniowych upałach przyroda zaskoczyła. W sadach kwitną już czereśnie. To niemal miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach. Dla nas - konsumentów - to dobra informacja, bo prócz krajowych owoców na rynek trafią też te z Hiszpanii czy Grecji, a to oznacza niższe ceny. Ale sadownicy martwią się o przymrozki, które są zabójcze dla czereśni.

Sadownik Krzysztof Czarnecki / Michał Radkowski / RMF24

Z taką sytuacją mamy do czynienia pierwszy raz. Nie pamiętam, by kiedykolwiek tak wcześnie zakwitły czereśnie. Do tej pory działo się to dopiero na przełomie kwietnia i maja - mówi reporterowi RMF FM Krzysztof Czarnecki, sadownik z Bronisławki na Mazowszu. Na jego polu rośnie aż 8 tys. drzewek czereśni. Wszystkie już teraz mają białe płatki kwiatów. To dowód, że rozpoczęło się kwitnienie czereśni.

/ Michał Radkowski / RMF24

To nie jest normalne jak na początek kwietnia. Niby sama nazwa miesiąca wskazuje, że kwiecień ma być w kwiatach, ale do tej pory nie sprawdzało się to prawie nigdy - przyznaje Czarnecki. Jak wyjaśnia sadownik, czereśnie zakwitły tak wcześnie w tym roku, bo za nami wyjątkowo ciepłe miesiące: luty i marzec oraz upalny początek kwietnia.

Skąd obawy?

U sadowników jednak takie przyspieszenie wegetacji budzi spore obawy. Największym zagrożeniem wydają się być przymrozki, które w kwietniu zdarzają się znacznie częściej niż w maju.

Większe spadki temperatury poniżej zera w tej fazie kwitnienia czereśni są dla nich sporym niebezpieczeństwem. Zawiązki owoców będą zagrożone.

Budzę się w nocy i sprawdzam temperaturę. Można podgrzewać drzewka specjalnymi piecykami, które rozstawia się w sadzie. Ale to bardzo pracochłonne i drogie. Tzw. nadkoronowe zraszanie, które stosuje się w przypadku jabłoni, nie zdaje egzaminu przy czereśniach. Zawiązki owoców obrywają się wraz z lodem - wyjaśnia Krzysztof Czarnecki.

Jeśli jednak przymrozków nie będzie, to czereśnie, na które czekają z utęsknieniem konsumenci będą na polskich bazarkach miesiąc wcześniej. Już teraz widać zarys owoca. Na razie jest zielony. Zaczerwieni się dopiero pod koniec maja - dodaje.

Gdyby zrealizował się ten drugi scenariusz, to miłośnicy czereśni powinni być uradowani. Po pierwsze, te owoce znacznie wcześniej trafią do sprzedaży. A po drugie - powinny być tańsze. Bo w tym roku - w związku z przyspieszonym kwitnieniem - dostawa krajowych owoców nałoży się na okres, gdy do Polski trafią czereśnie importowane m.in. z Grecji czy Hiszpanii. Taka nadpodaż tych owoców może spowodować, że ich cena będzie znacznie niższa niż w poprzednich latach.