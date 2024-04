Bożonarodzeniowa choinka stanęła dziś w parku centralnym w Gdyni. Miasto tłumaczy, że to się opłaca. O co chodzi?

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

To nie jest żart. W parku centralnym w Gdyni pojawiła się choinka bożonarodzeniowa. Miasto tłumaczy, że to się opłaca. Chodzi o to, żeby nie kupować co roku nowego drzewka na Boże Narodzenie.

Inwestycja ma zwrócić się w ciągu pięciu lat.

To jest jodła Kalifornijska. Wybraliśmy ją z kilku względów. Głównym kryterium było to, żeby drzewko przyjęło się w trudnych warunkach miejskich. Musiało być odporne na wiatr, na szybkie zmiany temperatur, czyli te wysokie i mrozy. Wybraliśmy taki gatunek, który miał być i wizualnie atrakcyjny i dawać duże gwarancje, że przyjmie się w warunkach miejskich – tłumaczy reporterowi RMF FM ogrodnik miejski. Tadeusz Schenk.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Drzewo, które na razie ma 7 metrów dorasta do 25 metrów, w zależności od tego jak sobie poradzi w nowym środowisku.

Niektórzy mieszkańcy nie dowierzają...No jestem bardzo zdziwiona, jeśli ta choinka będzie rosła no to może będzie ładna - mówi nam mieszkanka Gdyni.

Inni sugerują, że to miało pomóc w kampanii prezydenckiej Wojciecha Szczurka. Tego się nie dowiemy, bo nie dostał się on do II tury....