Na lotnisku w Krakowie-Balicach zatrzymano mężczyznę, w którego bagażu podręcznym znaleziono 13 sztuk pistoletów alarmowych, kaliber 9 mm wraz z magazynkami - poinformowała straż graniczna. Mężczyzna został ukarany grzywną w wysokości ponad 4 tys. złotych.

Port lotniczy w Balicach / Stephen Barnes/Europe / Alamy Stock Photo / PAP/EPA

Straż graniczna poinformowała, że mężczyzna, w bagażu którego w ubiegłym roku piątek na lotnisku znaleziono broń, jest obywatelem Izraela. Na terytorium Węgier, za tysiąc dolarów amerykańskich miał on zakupić broń dla siebie i swoich przyjaciół. Następnie autobusem przyjechał do Krakowa, skąd planował odlecieć do Tel Awiwu.

Według przekazanych informacji, w trakcie prowadzonych czynności Izraelczyk zaznaczył, że "nie był świadomy konieczności posiadania zezwolenia na taki rodzaj broni". Jak podały służby, mężczyzna popełnił jednak przestępstwo, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od pół roku do ośmiu lat.



Ostatecznie wymierzona została mu kara grzywny w wysokości 4,2 tys. zł, przepadek zakupionej broni oraz pokrycie kosztów postępowania.