Najpiękniejszego w formie i treści listu do św. Mikołaja poszukuje Muzeum Narodowe w Szczecinie. Muzeum, choć Mikołajem nie jest, czeka na przedświąteczne listy od dzieci.

Muzeum czeka na listy do św. Mikołaja / Muzeum Narodowe w Szczecinie /

Jak mówią muzealnicy ze Szczecina, chcą ożywić tradycję pisania listów do Mikołaja, która w tradycyjnej formie nieco już zanika.

Dzięki pisaniu listów, dziecko doświadcza tej magicznej atmosfery świąt, rozwija się jego wyobraźnia, jego wrażliwość. My dorośli też na tym korzystamy. Możemy się zatrzymać i porozmawiać z naszym dzieckiem o jego marzeniach, pragnieniach, a to co usłyszymy i przeczytamy w liście będzie bezcenną wskazówką w okresie robienia przedświątecznych zakupów - mówi Dorota Baumgarten-Szczyrska, pomysłodawczyni konkursu.

Muzeum czeka na listy do św. Mikołaja / Muzeum Narodowe w Szczecinie /

Muzeum czeka na prace w formacie co najmniej A4 do 5 grudnia. Jury konkursowe wybierze autorów najciekawszych listów w 3 grupach wiekowych: 5-6 lat, 7-8 lat i 9-10 lat. Ze względu na pandemię nie będzie w tym roku spotkania z autorami prac. Nagrody i dyplomy jeszcze przed świętami dostarczy zwycięzcom poczta.