Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński chce odwołania ze stanowiska wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. Minister złożył już w tej sprawie wniosek do premiera Mateusza Morawieckiego.

Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński złożył wniosek do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie odwołania wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. Co jest powodem takiej decyzji? Jak informuje ministerstwo - utrata zaufania do Łukasza Mikołajczyka, a także wydanie decyzji sprzecznej z interesem publicznym. Chodzi o poniedziałkowy komunikat wojewody po zakończeniu kontroli przez jego urzędników, w sprawie budowy zamku w Stobnicy koło Obornik Wielkopolskich.

Choć kontrolerzy uznali, że zgoda na budowę została wydana z naruszeniem prawa, nie unieważnili decyzji starostwa. Budowa 14-piętrowego zamku odbywa się na obszarze Natura 2000, na skraju Puszczy Noteckiej.

Oprócz kontroli wojewody, śledztwo w jej sprawie prowadzi również prokuratura.

Wojewoda Łukasz Mikołajczyk nie skomentował jak dotąd wniosku ministra Kamińskiego o jego odwołanie. Jego rzecznik przekazał jedynie, że zarówno sam zainteresowany jak i urzędnicy dowiedzieli się o sprawie ze strony resortu spraw wewnętrznych.